Ministrul turismului a declarat la Sucevita, vineri, dupa o o intalnire cu autoritati locale si operatori din turism, ca are in vedere modificarea masterplanului in domeniu, pentru a reduce birocratia si a facilita accesarea finantarilor.



''Am concluzionat ca HG-ul care promoveaza investitiile in turism, masterplanul, trebuie modificat, astfel incat toata legislatia si toate proiectele si autorizatiile sa se opreasca la studiul de fezabilitate, pentru pentru ca, la ora actuala, HG-ul prevede ca toate aceste autorizatii sa fie depuse. Este o procedura extrem de greoaie, costisitoare,…