- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat vineri, la Constanta, ca se va face o evaluare la sfarsitul anului privind "eficienta voucherelor de vacanta" si se va lua o decizie in ceea ce priveste acordarea lor in 2019, mentionand totodata ca ANAT a indemnat ministerul de resort sa nu renunte la acest…

- "Anul acesta, voucherele de vacanta vin direct in sprijinul atat al cetatenilor, dar mai ales in sprijinul hotelierilor. Sa nu uitam ca vorbim de aproape 400 de milioane de euro si de 1,2 milioane de oameni care beneficiaza de aceste vouchere si fiecare voucher este in valoare de 1.450 de lei, bani…

- Ministerul Turismului pregatește un ghid turistic online și un nou videoclip de promovare. Ministrul Bogdan Trif a precizat, vineri, la Constanța, ca bugetul este ”foarte mic, undeva la 13 milioane de lei, dar se pot face si cu bani putini „lucruri foarte mari”. „Am mostenit acest buget, sumele sunt…

- Trif a declarat, intr-o conferinta de presa, ca au fost cazuri anul trecut in care turistii au ramas fara bani si fara vacante din acest motiv, iar prin acest sistem de asigurare turistul va fi protejat 100 la suta si va exista si un fond pentru repatrierea acestuia in caz ca vor fi probleme.…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, spune ca la finalul anului urmeaza sa fie realizata o evaluare a eficientei voucherelor de vacanta, sa se vada la cel nivel au stimulat mediul privat, dupa care se va decide daca acest sistem va continua si anul viitor. Trif spune ca ANAT a solicitat ca acest sprijin…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, sambata, la Sibiu, ca desfiintarea birourilor de reprezentare turistica din strainatate a fost o greseala, iar pana la sfarsitul anului acestea vor fi reinfiintate, urmand sa apara si altele noi, printre care trei in China.

- "Delta Dunarii este perla turismului romanesc si de aceea trebuie sa profitam de orice ocazie pentru a o promova. Este important sa aducem cat mai multi turisti, dar trebuie sa fim extrem de atenti incat sa dezvoltam un turism durabil, astfel incat biodiversitatea, comoara Deltei Dunarii, sa fie…

- Circa 1,2 milioane de oameni vor primi in cel mai scurt timp voucherele de vacanta, insa comercializarea acestora este ilegala, iar amenzile pot ajunge la 27.000 lei, a declarat, miercuri, Bogdan Trif, ministrul Turismului, intr-o conferinta de specialitate. "Voucherele de vacanta au fost achizitionate…