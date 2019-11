Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a castigat un meci „de sase puncte” cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-0, in runda a 15-a a Ligii 2. Singurul gol al partidei a fost marcat in repriza secunda de Alin Ignea, care i-a facut astfel fericit debutul lui Octavian Benga pe banca „Baietilor in ghete”. Tehnicianul a sarbatorit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca PSD se "agata cu disperare de putere". Seful statului ii acuza pe social democrati ca, pe ultima suta de metri, dau bani pentru "baronii rosii" si isi angajeaza neamurile in functii publice. Klaus Iohannis a afirmat ca PSD va pierde alegerile. "Ei, pesedistii,…

- Inevitabilul s-a produs, abandonul celor de la Daco-Getica Bucuresti a fost confirmat de FRF. Iesirea din competitie a fostei Juventus a avut consecinte importante asupra clasamentului, caci toate rezultatele trupei din Colentina in acest sezon au fost anulate. Avantajate de situatie sunt ASU Politehnica…

- „Baietii in ghete” au fost depasiti de miza „Derby-ului Vestului” si au cedat pe terenul rivalei din Arad. A fost 1-0 pentru UTA desi gazdele au avut in ultima jumatate de ora un om mai putin pe teren. ASU Politehnica a fost sustinuta ireprosabil din sectorul oaspetilor, dar a ajuns pe loc retrogradabil…

- Liga secunda a ajuns la etapa cu numarul 12, care a insemnat și prima intermediara. Echipele din Timișoara au avut partide cat de cat accesibile, dar au scos minimum din ele. The post Cate un punct pentru Politehnica și Ripensia in intermediara de miercuri appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- SCM Politehnica a trait periculos in prima mansa din turul II preliminar al Cupei EHF. Handbalistii alb-violeti au fost condusi la cinci goluri diferenta de elenii de la Olympiakos Pireu. In ciuda absentelor trupa lui Pero Milosevic a reusit pe final sa arata ca merita sa fie cu banii la zi si s-a impus…

- ASU Politehnica a realizat una dintre surprizele rundei a X-a din Liga 2. „Baietii in ghete” au invins-o cu 3-0 (1-0) pe favorita FC Arges Pitesti dupa un meci care a adus aminte de duelul cu Petrolul din sezonul trecut. Ioan Mera, cu o „dubla”, si moldoveanul Artiom Zabun au marcat primele goluri pe…

- „Baietii in ghete” nu mai stiu sa marcheze, pare sa fie concluzia simpla dupa sapte partide la rand cu zero in dreptul reusitelor pe tabela. Nici Derby-ul banatean, pe un „Stiinta” aglomerat, nu a adus golul mult asteptat de fanii timisorenilor. S-a incheiat ASU Politehnica – CSM Resita 0-0, intr-un…