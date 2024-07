Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice de la Paris se apropie cu pași repezi, iar pasionații de sport au motive de bucurie. In trend cu una dintre cele mai importante competiții sportive la nivel internațional, Trendyol lanseaza Colecția Olimpica, conceputa special pentru iubitorii de sport și pasionații de moda. Fanii…

- Aeronava TAROM care va transporta sportivii romani catre Jocurile Olimpice de la Paris a fost redenumita „Nadia Comaneci”, iar autograful celei mai cunoscute gimnaste din toate timpurile a fost colantat pe avion. Aeronava va deservi in continuare clientii companiei TAROM, transmite compania, intr-un…

- Compania McKinsey&Co. a realizat un studiu pentru a vedea cat de bine se impaca și cat sunt de mulțumiți proprietarii de mașini cu zero emisii de achiziția lor. Studiul a fost realizat pe mai bine de 30.000 de persoane din 15 țari, care reprezinta peste 80% din volumul total al vanzarilor. Realizatorii…

- Ministrul ucrainean al Sportului, Matviy Bidnyi, le-a spus sportivilor din tara sa sa isi pastreze calmul si sa nu acorde nicio atentie provocarilor din partea rusilor la Jocurile Olimpice din aceasta vara, relateaza The Guardian, potrivit news.ro

- Doua filme romanești au fost incluse in selecția oficiala a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. „Trei kilometri pana la capatul lumii” și „Nasty”, documentarul despre Ilie Nastase vor fi proiectate in cadrul festivalului de pe Riviera Franceza, ce va avea loc intre 14 și 25 mai, scrie europafm.ro.…

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci”, un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat. „TAROM va purta sportivii romani la Jocurile Olimpice de…

- Filmul documentar „Nasty”, care prezinta in amanunt viața și cariera lui Ilie Nastase, a fost lansat, marți seara, la Sala Palatului din Capitala, in prezența celor mai importante nume din sportul romanesc, plus a unor oaspeți-surpriza, cum a fost cazul fostului mare jucator Boris Becker. ...

- Pe 27 aprilie ajunge la Pitești echipa documentarului NASTY, despre cariera și viața tenismenului roman, pentru o proiecție speciala ce va avea loc la Cinema City Vivo de la ora 19:00. Ilie Nastase, cunoscut drept „baiatul rau al sportului”, a fost adesea descris de presa internaționala ca fiind „magnific”,…