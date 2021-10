Stiri pe aceeasi tema

- Fetița lui Bursucu de la Kanal D, Anais, are 3 ani și deja merge la gradinița. Insa, parinții ei s-au lovit de o problem la care nu se așteptau. Colegul lui Teo Trandafir a explicat in cadrul emisiunii „Teo Show”, motivul pentru care fiica lui refuza sa se joace cu alți copii la gradinița.Bursucu a…

- Cum arata documentarul despre Britney Spears de pe Netflix Vizionand noul documentar Britney contra Spears, lumea va avea acces la detalii de culise din viața lui Britney Spears. Jurnalista Jenny Eliscu și cineasta Erin Lee Carr au investigat indeaproape lupta artistei pentru libertate. Acest documentar…

- “Daca anul acesta am avut Bulgaria de trei ori pe saptamana, la anul vom avea zilnic. Cererea este foarte mare. Vom ‘lega’ tara de Bulgaria, vor fi plecari nu numai din Bucuresti, ci si din Deva, Craiova, Sibiu, Sebes, Medias, Targu Mures, Fagaras, Brasov, Valea Prahovei, Ramnicu Valcea, dar si orase…

- Clubul de fotbal CFR Cluj l-a imprumutat pe fundasul Ulrich Meleke la FC Voluntari pana la finalul sezonului 2021-2022, anunta gruparea ilfoveana pe un site de socializare. "Cluburile FC Voluntari si CFR 1907 Cluj au ajuns la un acord in privinta imprumutului lui Ulrich Meleke la echipa noastra…

- Mijlocasul argentinian Juan Emmanuel Culio, in varsta de 38 de ani, a fost transferat de CFR Cluj, fotbalistul revenind la gruparea ardeleana dupa aproximativ doi ani. "Legenda s-a intors acasa! Suntem bucurosi sa va anuntam ca Juan Emmanuel Culio, jucator cu peste 200 de meciuri in tricoul 'alb-visiniu',…

- Romania va disputa trei partide in luna septembrie, toate contand pentru preliminariile Cupei Mondiale 2022. Pentru cele 3 partide, selectionerul Mirel Radoi a convocat 26 de jucatori. PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanta, 0/0), Florin Nita (Sparta Praga/Cehia, 6/0), Andrei Vlad (FCSB,…

- Nunta cu darul in conturi! De joi, fosta doamna Borcea, Alina Vidican va deveni doamna Senhoreti. La fastuoasa ceremonie ce va avea loc in paradisul miliardarilor americani, Boca Raton din Florida, darul nu se da in plic, ci prin donație directa Frumoasa care va imbraca joi rochia de mireasa (se va…