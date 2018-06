Tricolorul LMV Ploieşti şi-a aflat adversara din turul preliminar al CEV Challenge Cup Petre Apostol Desi a castigat campionatul Romaniei, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a preferat sa nu se inscrie in cea mai importanta competitie europeana (CEV Champions League), ci sa evolueze in a treia cupa continentala ca valoare – CEV Challenge Cup. Aceasta mutare nu este o premiera pentru tara noastra, chiar anul trecut campioana de atunci, Volei Municipal Zalau, participand tot in CEV Challenge Cup. Pentru clubul ploiestean aceasta decizie a fost luata din considerente financiare, neputand sustine o campanie la nivelul celei mai importante competitii inter-cluburi din Europa.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

