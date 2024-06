Stiri pe aceeasi tema

- Tricolorii se pregatesc pentru un duel de zile mari la EURO 2024. Nationala de fotbal a Romaniei va infrunta reprezentativa Olandei in optimile de finala ale competitiei gazduite de Germania, meci care va avea loc in data de 2 iulie, pe „Football Arena” din Munchen, de la ora 19.00. Romania s-a calificat…

- Anglia s-a clasat pe primul loc in grupa sa la Campionatul European, dupa remiza 0-0 cu Slovenia, ceea ce inseamna ca va evita unele dintre cele mai bune echipe ale competiției in runda urmatoare. Celelalte doua calificate, Danemarca și Slovenia, au fost la egalitate perfecta, departajarea fiind facuta…

- Virgil van Dijk (32 de ani), capitanul Olandei și al lui Liverpool, s-a declarat mulțumit de jocul și de rezultatul obținut de conaționalii sai in meciul cu Franța (0-0), contand pentru etapa a doua din Grupa D de la EURO 2024. Stoperul a subliniat insa ca reușita lui Xavi Simons (21 de ani) din minutul…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat luni seara echipa nationala de fotbal a Romaniei pentru victoria obtinuta la Campionatul European din Germania in fata nationalei Ucrainei. „Emotionanta victoria de astazi a echipei noastre de fotbal in meciul de debut la EURO 2024. Felicitari tricolorilor pentru…

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…