- Editia de anul acesta a Campionatului European individual de tenis de masa seniori va avea loc, in perioada 13-21 august, la Munchen (Germania). Sportivii romani intra in cursa pentru medaliile continentale la simplu feminin/masculin, dublu feminin/masculin/mixt. La editia din 2021 a Europenelor de…

- Eduard Ionescu a caștigat vineri ultima medalie de aur, a șasea obținuta de sportivii romani la Campionatele Europene de Juniori la Tenis de Masa, de la Belgrad. El este campion european la U19 simplu masculin.

- Romania a obtinut joi primele sale medalii in probele individuale de la Campionatele Europene de tenis de masa pentru cadeti si juniori de la Belgrad, aur si bronz la dublu mixt juniori, dupa medaliile obtinute in probele pe echipe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Stafeta combinata mixta de 4×100 metri liber a caștigat, miercuri, 6 iulie, argintul la Campionatele Europene de natație pentru juniori de la Otopeni. In componența David Popovici, Bianca Costea, Patrick-Sebastian Dinu Rebecca-Aimee Diaconescu, ordinea in care au concurat, echipa Romaniei a terminat…

- La Belgrad, in Serbia, in perioada 6-15 iulie, au loc Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori. Din lotul echipei de junioare I (Under 19 ani) a țarii noastre fac parte și doua mureșence, Ungvari Evelyn (foto) și Andreea Teglas. Prima este legitimata la CSM Bistrița, iar cea de-a doua,…

- Jucatoarea de tenis de masa Eliza Samara, multipla campioana europeana, se recupereaza dupa o operatie la coloana vertebrala, dar spera sa reuseasca sa aduca o medalie pentru Romania la Campionatele Europene din luna august, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Multipla campioana europeana la tenis de masa a trait cu emoții cat pentru 100 de finale, dar a trecut cu bine peste intervenția chirurgicala dificila la care a fost supusa. Mai bine de un an de chin, injecții, pastile și diverse terapii care nu au dat roade decat pe termen scurt. Cu asta s-a confruntat…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. Desemnata cap de serie nr. 19, romanca a invins-o, in runda inaugurala, in trei seturi,…