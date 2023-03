Stiri pe aceeasi tema

- Raul Feher (26 de ani), fotbalistul roman care activeaza la campioana Andorrei, Inter Club d'Escaldes, ii pune in garda pe „tricolori” ca, sambata, ii așteapta un meci de lupta. Andorra - Romania, primul meci al „tricolorilor” in preliminariile EURO 2024, are loc sambata, de la ora 21:45. Partida va…

- Federația Romana de Fotbal a lansat, in cursul zilei de luni, noul tricou al echipei naționale de fotbal. Acest nou echipament este "inspirat de rezistența și perseverența care definesc suporterii romani", susține site-ul oficial frf.ro. Tricolorii vor imbraca aceste noi haine la primul meci, impotiva…

- Lotul Romaniei pentru meciurile cu Andorra si Belarus. Edi Iordanescu a decis sa cheme doi debutanti. Este vorba de Adrian Sut si de Alexandru Dobre. Andorra – Romania este primul meci din preliminariile EURO 2024 si va fi pe 25 septembrie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Selecționerul Edi Iordanescu…

- Dupa ce a pierdut, miercuri, manșa tur din deplasare cu 26-28, Romania este obligata sa caștige meciul de astazi cu Insulele Feroe pentru a depinde doar de ea in cursa calificarii pentru Euro 2024. Romania joaca astazi, de la ora 17:00, in sala Dinamo returul cu Insulele Feroe din preliminariile Campionatului…

- Gabi Tamaș (39 de ani), fundașul central de la Concordia Chiajna, a vorbit despre echipa naționala a Romanie, pe care spera sa o vada la Euro 2024. „Tricolorii” fac parte dintr-o grupa cu Elveția, Kosovo, Israel, Belarus și Andorra. Tamaș considera ca Romania este sub Israel, o țara unde a evoluat timp…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa de Insulele Feroe, scor 26-28, in preliminariile Campionatului European din 2024. Meciul s-a disputat miercuri, 8 martie 2023. In urma cu fix 53 de ani, „tricolorii” caștigau Campionatul Mondial! La handbal masculin, Romania e printre cele mai…

- Florin Prunea (54 de ani) pune presiune pe naționala Romaniei inaintea debutului in preliminariile EURO 2024! Romania va debuta in preliminariile EURO 2024 pe data de 25 martie, impotriva reprezentativei Andorrei. Romania se afla in grupa I, alaturi de Elveția, Belarus, Israel, Andorra și Kosovo. Florin…

- In campania pentru Euro 2024, Israel așteapta Romania pe Teddy Stadium (18 noiembrie), 34.000 de locuri. Au pus deja biletele in vanzare. Israel - Romania, in etapa #9 din preliminariile Euro 2024, se joaca pe 18 noiembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Mai…