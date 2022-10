Tricolorii regali „s-au învins pe ei” și apoi au bătut Serbia Regală pentru a treia oară cu scorul de 4-3 Naționala Regala de fotbal a Romaniei a invins cu scorul de 4-3 Naționala Regala de fotbal a Serbiei in meciul care a aniversat 100 de ani de la primul meci de fotbal al Romaniei, duminica, pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. Acum un secol, Naționala de Fotbal a Romaniei disputa la Belgrad primul meci din istoria sa, in compania Naționalei Regatului Sarbilor, Croaților și Slovenilor, cu ocazia nunții regale a Principesei Marioara (Mignon), fiica Reginei Maria și a Regelui Ferdinand, cu Alexandru I, Regele Sarbilor, Croaților și Slovenilor. Duminica, Alianța Naționala pentru Restaurarea Monarhiei… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

