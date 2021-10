Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Romaniei intalneste, vineri, de la ora 21.45 (Pro TV), selectionata Germaniei, pe „Volksparkstadion“ din Hamburg. Partida conteaza pentru etapa a 7-a din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Misiunea tricolorilor va continua apoi luni, 11 octombrie, de la ora 21.45, cand…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va evolua vineri, de la ora 21:45, in deplasare, cu selectionata Germaniei, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Selecționerul Mirel Radoi a susținut conferința de presa inaintea meciului de la Hamburg. “Pare o partida in care jucatorii iși gasesc singuri…

- Nationala de fotbal a Romaniei intalneste, vineri, de la ora 21.45, pe Volksparkstadion din Hamburg, reprezentativa Germaniei, intr-o partida contand pentru Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. „Ne asteapta o partida dificila impotriva unei echipe de top a lumii. La fiecare turneu…

- Mirel Radoi, selecționerul Romaniei, a anunțat in urma cu scurt timp lotul largit pentru „dubla” cu Germania și Armenia, din 8 și 11 octombrie, contand pentru preliminariile CM 2022. Pe 8 octombrie, „tricolorii” dau piept cu temuta naționala a Germaniei, la Hamburg. Trei zile mai tarziu, in Ghencea,…

- Mirel Radoi, selecționerul Romaniei, a anunțat in urma cu scurt timp lista convocarilor preliminare pentru fotbaliștii care evolueaza in strainatate, in perspectiva meciurilor cu Germania și Islanda din octombrie. Pe 8 octombrie, „tricolorii” dau piept cu temuta naționala a Germaniei, la Hamburg. Trei…

- Naționala de fotbal a Romaniei a terminat, miercuri seara, la egalitate, scor 0-0, cu Macedonia de Nord, intr-un meci disputat la Skopje și contand pentru grupa J de calificare pentru Cupa Mondiala din 2022. In celelalte partide, jucate miercuri in grupa J, s-au consemnat rezultatele: Islanda-Germania…

- Atacantul echipei Borussia Dortmund, Marco Reus, nu va evolua pentru nationala de fotbal a Germaniei in meciul cu Islanda de miercuri seara, de la Reykjavik, in Grupa J a preliminariilor CM 2022 din Qatar, grupa din care face parte si Romania, scrie AFP. Conform sursei, veteranul Reus (32…