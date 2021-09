Tricolorii de tribună – gol cu capul Dupa victoriile asupra unei echipe a Islandei zapacita de un uriaș scandal sexual și selecționatei Liechtenstein, suporterii tricolorilor au vrut cu tot dinadinsul sa faca selfie la ieșirea din Arena Naționala cu vedetele lui Radoi. Conștienți de pericolul imbolnavirii de covid, fotbaliștii au evitat contactul. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua victorii (2-0 cu Islanda și 2-0 cu Liechtenstein), Romania se pregatește de meciul cu Macedonia de Nord. Macedonia de Nord – Romania, din preliminariile CM 2022, se joaca miercuri, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV.Reporterii GSP Alexandru Barbu, Viorel Tudorache…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a caștigat duminica seara partida cu Liechtenstein, din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar 2022, in primul meci jucat de tricolori cu spectatori, pe Arena Naționala, dupa aproape 2 ani.

- Naționala de fotbal a Romaniei va juca in aceasta seara cu reprezentativa Islandei, in deplasare, de la ora 21:45, in etapa a patra a preliminariilor CM Qatar 2022. Partida va fi transmisa in direct de ProTV și Radio Romania Actualitați. Pentru tricolori va fi și o șansa a revanșei. Anul trecut, in…

- Romania are o misiune extrem de grea in grupa J din preliminariile CM 2022, astfel ca are mare nevoie de victorii pentru a mai spera la calificare. Cu doar trei puncte acumulate in primele trei meciuri, naționala lui Radoi va juca acum contra Islandei (2 septembrie), naționalei din Liechtenstein (5…

- Florin Tanase nu va juca in meciurile naționalei Romaniei cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord pentru ca a suferit o accidentare. Tricolorii au plecat marți dupa-amiaza in Islanda. In ultima partida disputata cu FCSB in Liga 1, Florin Tanase a suferit o accidentare la glezna dreapta, potrivit…

- Florin Tanase a suferit o accidentare și nu va juca in meciurile naționalei Romaniei cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord. Tricolorii pleaca marți dupa-amiaza in Islanda. Potrivit Federației...

- Adevarul despre apariția lui Gica Hagi in tribuna a II-a, ce a dus la declanșarea scandalului VIP. Totul a pornit de la prezența „Regelui”, alaturi de Gica Popescu, la prima partida de la Euro 2020, gazduita de Arena Naționala. Foștii mari internaționali au stat langa suporteri, pe cand in tribuna oficiala…

- FOTO| UMILINȚA la Campionatul European 2020: Șeful DNA și politicienii, la VIP pe Arena Naționala! Hagi, Gica Popescu și Dorinel, trimiși la tribuna a II-a Scene incredibile pe Arena Naționala. Foștii mari internaționali ai Romaniei au primit bilete din partea Federației la tribuna a II-a, la meciul…