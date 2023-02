Stiri pe aceeasi tema

- Ca un ceas elvețian, adica perfect, a mers naționala masculina de tenis de masa a Romaniei in preliminariile pentru Campionatul European Malmo 2023. Intr-o grupa cu Ucraina și Slovenia, naționala Romaniei a caștigat la pas toate intalnirile, 3-0 și 3-0 cu Ucraina, respectiv 3-0 și 3-0 cu Slovenia. Cu…

- Echipele de tenis de masa ale Romaniei disputa, miercuri, in Sala Polivalenta din București, ultimele meciuri din campania de calificare la Campionatele Europene de seniori, din acest an, de la Malmo, din Suedia. De la ora 16.00, fetele vor intalni formația Ungariei, iar de la ora 19.00, echipa masculina…

- Dupa un sezon greu, incununat cu foarte multe medalii internaționale, sportivii au aratat la petrecerea de la munte ca știu sa se și distreze. Federația i-a premiat pe cei mai buni din 2022, iar Bernadette Szocs a ocupat primul loc al clasamentului. Pentru Gala din Poiana Brașov, Bernie și-a pregatit…

- Naționala feminina de tenis de masa a Romaniei, avand-o in componența și pe tirgumureșeanca Szocs Bernadette, a invins Turcia cu 3-0, la Istanbul – miercuri, 7 decembrie, in calificarile pentru Campionatul European, grupa A1, asigurandu-și astfel prezența la turneul final pe echipe, care va avea loc…

- Șefa guvernului de la Helsinki, Sanna Marin, a declarat vineri, 2 decembrie, in timpul unei vizite in Australia, ca Europa ”nu este suficient de puternica” sa reziste singura in fața Rusiei, razboiul din Ucraina aratand slabiciunile și erorile acesteia, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres…

- ​Reuniunea ministrilor de Externe din tarile NATO continua miercuri la Bucuresti, unde cu o zi in urma sefii diplomatiilor din statele membre ale alianței nord-atlantice au adoptat o declarație comuna in care afirma ca Rusia este exclusiv responsabila pentru razboiul din Ucraina, care reprezinta „o…

- Lotul feminin obține maximum de puncte și din al doilea meci, cu Ungaria, intr-un nou pas facut spre turneul final din Malmo. Andreea Dragoman a deschis cu dreptul calea spre victorie și a adus primul punct, in timp ce Bernadette Szocs a adus celelalte do

- Naționala feminina de tenis a Romaniei a invins Ungaria cu 4-0, in turul intai al play-off-ului „Billie Jean King Cup" – fosta „Fed Cup" – și va merge in calificarile din 2023 pentru turneul final. Intalnirea cu Ungaria s-a jucat in 11-12 noiembrie, in Sala Polivalenta din Oradea, unde vineri, 11 noiembrie,…