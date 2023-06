"Tricolorii" au pierdut meciul cu Albania

Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul Alexandru Borș a obținut medalia de aur la categoria de pana la 80 kilograme in cadrul Campionatului European (ediția 2023), rezervat sportivilor de pana la 17 ani. Competiția se desfașoara in perioada 15-18 iunie in oraușul Tirana (Albania).

- Tricolorii au plecat spre Albania, pe calea aerului. Delegația noastra a decolat de pe aeroportul din Chișinau la bordul unei curse charter, spre orașul Tirana. Pentru aceasta acțiune, selecționerul Serghei Cleșcenco are la dispoziție 26 de jucatori. Menționam ca din lotul largit nu au facut deplasarea…

- Romania joaca, maine, la Pristina, impotriva naționalei statului Kosovo, un adversar mai valoros pe hartie, dar mai slab clasat decat noi in clasamentul FIFA. Naționala de fotbal a Romaniei disputa maine, in Kosovo, un meci care se poate dovedi decisiv in lupta pentru calificarea la EURO 2024. Dupa…

- Delegația naționalei de tineret a Moldovei s-a deplasat in dimineața zilei de astazi, 13 iunie, la ora 9:50, inspre Gibraltar. Echipa condusa de antrenorul Ștefan Stoica urmeaza sa intalneasca echipa similara a Gibraltarului intr-un meci din preliminariile Campionatului European 2025, programat pe data…

- Luptatorii de stil liber Radu Lefter și Nicolae Grahmez au cucerit medalia de aur și de bronz la Turneul Internațional „Muhamet Malo” care a avut loc in orașul Tirana, Albania. Despre aceasta a anunțat Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Naționale. „De menționat, ca in drumul spre medalia de aur,…

- Romania va evalua cu Belarus in preliminariile Euro 2024 maine, 28 martie, in cadrul preliminariilor pentru Euro 2024. Tricolorii se așteapta la un suport important din partea fanilor și la aproape 35.000 de mii de oameni in tribune. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la ora 21:45. Meciul va…

- Oficialii Federației Romane de Fotbal vor sa convinga publicul și specialiștii ca naționala lui Edi Iordanescu a jucat bine in primul meci din preliminariile Campionatului European de Fotbal. Directorul tehnic al forului condus de Razvan Burleanu l-a ironizat pe Ion Țiriac, dupa ce fostul jucator de…

- Nationala de fotbal a Romaniei incepe, sambata, o noua campanie de calificare la un turneu final, urmand sa intalneasca Andorra, in preliminariile Campionatului European din 2024, transmite News.ro. Romania joaca in preliminarii in grupa I, cu Israel, Elvetia, Belarus, Andorra si Kosovo. Meciul cu Andorra…