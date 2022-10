“Tricolorii” au jucat tenis de masă pe Arcul de Triumf! Componenții naționalelor Romaniei de tenis de masa au avut parte de meciuri inedite pe unul dintre cele mai importante monumente istorice din București. Insoțiți de antrenori și de șeful federației, Cristinel Romanescu, sportivii pentru care canta imnul național aproape la fiecare competiției internaționala, au jucat tenis de masa pe…Arcul de Triumf! „Este o premiera sa joc tenis aici. Toate triumfurile sportive duc la Arcul de Triumf! De fiecare data incercam sa ne sarbatorim sportivii așa cum merita și sa le aratam respectul nostru pentru toate rezultatele pe care le obțin pe plan internațional” –… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

