„Tricolorii” atacă medaliile mondiale „Tricolorii” de la tenis de masa se pregatesc de cea mai tare competiție din acest an, Campionatul Mondial din Slovenia. Pentru cea mai buna junioara din Romania, concursul de la Nova Gorica va fi ultimul din aceasta postura, de la anul sportiva trece la seniorat. Juniorii de la tenis de masa trag tare inaintea celei mai mari competiții la care vor merge in acest an, Campionatul Mondial din Slovenia, care va avea loc intre 26 noiembrie-3 decembrie la Nova Gorica. Fetele și baieții au ganduri mari! Vor sa se intoarca de acolo plini de medalii! Pentru Elena Zaharia concursul din Slovenia va fi ultimul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

