Stiri pe aceeasi tema

- La Drobeta Turnu Severin, unul dintre candidații la consiliul local este acuzat ca a vrut sa cumpere voturi ”la kilogram”, in schimbul unor sume modeste de bani. Barbatul a fost inregistrat in timp ce negocia ”ca la piața” prețul voturilor și modul in care votanții cumparați vor fi transportați catre…

- „Avand in vedere participarea, in prezent, a delegatiei Ministerului Finantelor la reuniunea de primavara din Statele Unite ale Americii a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, va adresez rugamintea ca aceasta dezbatere sa fie reprogramata la o data ulterioara, in functie de…

- FMI a facut anunțul. Kristalina Georgieva, directorul Fondului Monetar Internațional (FMI) a spus ca economia globala este afectata de scaderea productivitații, pe fondul tensiunilor geopolitice. „Veți vedea saptamana viitoare, in raportul nostru privind Perspectivele Economice Mondiale, ca economia…

- La aproape 78 de ani, Ilie Nastase este preocupat de facut copii. Legendarul tenismen, Don Juan-ul de altadata, tatal unui baiat și patru fete, vrea sa-i indeplineasca acesta dorința soției sale, Ioana. Care, la 48 de ani vrea o fetița, conform spuselor nonconformistului Ilie Nastase. ”Toate femeile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, astazi, la Palatul Cercului Militar Național, o alocuțiune in cadrul evenimentului „ROMANIA-NATO, 20 de ani”. Redam mai jos declarația integrala susținuta de președintele Klaus Iohannis la evenimentul „ROMANIA-NATO, 20 de ani”: „Sarbatorim Ziua NATO…

- Compania a spus ca setul de date pare sa fie din 2019 sau mai devreme. AT&T a declarat ca nu are dovezi ale accesului neautorizat la sistemele sale ca urmare a incidentului si ca inca nu se stie daca datele provin de la AT&T sau de la unul dintre furnizorii sai. AT&T a declarat ca incidentul nu a avut…

- Statele Unite au autorizat in ultimele zile transferul de bombe si avioane de lupta in valoare de miliarde de dolari catre Israel, chiar daca public isi exprima ingrijorarea cu privire la o ofensiva militara israeliana anticipata la Rafah, relateaza vineri cotidianul Washington Post citat de Reuters,…

- UPDATE: ”Au fost evaluate 14 persoane de catre echipajele medicale. Din fericire, toate prezinta simptome usoare. Urmeaza sa fie stabilit cate dintre acestea vor fi transportate la spital. Pana acum, niciuna nu a fost transportata la spital”, a transmis ISU Cluj. UPDATE: IGSU a precizat ca este vorba…