- Naționala de fotbal fete a Romaniei, formata din jucatoare sub 19 ani, se pregatește, la Izvorani, in vederea partidelor de calificare pentru Campionatul European de anul viitor. Cele trei jocuri vor avea loc in Malta, Romania urmand sa intalneasca la 20 octombrie Georgia, la 23 octombrie echipa țarii…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a terminat la egalitate, scor 33-33 (16-11), partida cu selectionata Austriei, sustinuta la „Maria Enzersdorf” din Viena, in Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European din 2022. Dupa ce au avut avantaj de cinci goluri la pauza, jucatoarele antrenate…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a remizat, duminica seara, in deplasare, scor 33-33, cu Austria, intr-un meci din Grupa a 2-a de calificare pentru Campionatului European de anul viitor. Echipa țarii noastre a egalat, in ultima secunda, printr-un gol marcat de Bianca Bazaliu. Tot duminica, intr-un…

- Echipa nationala de tineret a Moldovei are, la fel ca si prima reprezentativa, un program incarcat in urmatoarele zile. Selectionata de tineret va disputa intr-un interval de doar 4 zile doua partide in preliminariile Campionatului European din 2023.

- Naționala de fotbal a Romaniei, formata din jucatori sub 21 de ani, susține, incepand de astazi, un stagiu de pregatire centralizat in Spania. Selecționata tricolora are perfectate doua jocuri amicale la Marbella, urmand sa intalneasca joi, 7 octombrie, formația Under 20 a Suediei, iar doua zile mai…

- Naționala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa, duminica seara, cu scorul de 3-1 la seturi, de formația Olandei, intr-un meci din cadrul grupei D a Campionatului European, ale carei meciuri sunt gazduite de BT Arena din Cluj-Napoca. Este cea ce-a treia infrangere suferita de selecționata tricolora,…

- Selectionerii Florin Bratu si Bogdan Lobont, recent instalati la conducerea echipelor nationale Under 21, respectiv Under 20, au anuntat, vineri, jucatorii romani care evolueaza in strainatate convocati pentru partidele amicale din luna septembrie, informeaza site-ul oficial al FRF. Astfel,…

