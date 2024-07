Tricolorele și-au aflat adversarele din play-off-ul pentru EURO 2025! Romania va intalni Polonia in prima runda a play-off-ului pentru calificarea la Campionatul European din 2025. Pe 19 iulie, la Casa fotbalului european de la Nyon a avut loc tragerea la sorți pentru play-off-ul de calificare la Campionatul European de Fotbal Feminin de anul viitor, organizat in Elveția! Selecționata noastra va intalni Polonia in prima runda a play-off-ului, meciurile fiind programate intre 23 și 29 octombrie. Fetele noastre vor disputa primul meci pe teren propriu. Daca se vor califica, fetele pregatite de Massimo Pedrazzini vor infrunta caștigatoarea dintre Slovenia și Austria!… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

