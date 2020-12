Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși afla astazi ultimele doua adversare din grupa principala de la Campionatul European de handbal feminin. Croația - Serbia și Olanda - Ungaria pot fi urmarite liveSCORE pe GSP.ro, incepand cu ora 19:15. Croatele sunt singurele calificate matematic. ...

- Handbalista romana Cristina Neagu a devenit prima jucatoare care a ajuns la 250 de goluri marcate in istoria Campionatului European – EHF EURO. Neagu a marcat golul sau cu numarul 250 in meciul cu Norvegia, luni seara, in Grupa D a competitiei, pierdut de Romania cu 20-28. Interul stanga al nationalei…

- ​Luni s-au disputat ultimele partide din grupele B si D ale Campionatului European de handbal feminin din Danemarca. Echipele calificate în Grupele Principale sunt Rusia, Spania și Suedia (Grupa B), respectiv Norvegia, Germania și România (Grupa D).Rezultatele înregistrate…

- Selectionata Olandei, campioana mondiala en titre, a fost invinsa de formatia Croatiei cu scorul de 27-25 (13-14), duminica, la Kolding, in Grupa C a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020, din Danemarca. Olanda se afla la al doilea esec in grupa, dupa 25-29 cu Serbia,…

- Sambata s-au jucat cinci meciuri in grupele Campionatului European din Danemarca. Romania a obtinut prima victorie in grupa D, 28-24 cu Polonia, si calificarea in grupele principale. Rezultatele inregistrate sunt: grupa B – Cehia – Rusia 22-24, Spania – Suedia 23-23; grupa…

- ​​Serbia a reușit surpriza zilei la Campionatul European de handbal feminin, dupa ce a recuperat o diferența de șapte goluri și s-a impus, scor 29-25, în fața reprezentativei Olandei (campioana mondiala en-titre). Tot sâmbata, Norvegia a surclasat Germania (42-23), astfel ca selecționata…

- ​Reprezentativele Rusiei, Suediei (grupa B), Germaniei și Norvegiei (grupa D) au obținut, joi, victorii în primele patru meciuri de la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca. Rezultatele înregistrate joi:Grupa BRusia vs Spania 31-22Suedia vs Cehia 27-23*Meciul…

- Romania va fi in urna a treia la tragerea la sorti a grupelor turneului final al Campiontului European de tineret, informeaza FRF. Echipa nationala Under 21 a Romaniei s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la Campionatul European. Tragerea la sorti a grupelor este programata pe 10 decembrie,…