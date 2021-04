”Tricolorele” s-au antrenat în bucătărie! Handbalistele de la naționala Romaniei au profitat din plin de ziua libera primita dupa victoria la 11 goluri in fața Macedoniei, in manșa tur a barajului pentru calificarea la Mondialul din decembrie. Cristina Neagu și colegele s-au relaxat activ in bucataria unuia dintre restaurantele Hotelului Marriott. Pentru ca și-au dorit sa ”prinda” cat mai multe din tainele artei culinare, handbalistele au avut parte de o lecție de cooking de la Chef Nicolae Lica, iar tot ce au invațat in cele doua ore petrecute au pus in practica, asigurandu-și, astfel, cina. Handbalistele au fost imparțite in mai multe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

