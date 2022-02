Un barbat de 60 de ani a murit, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu triciclul electric in care se plimba alaturi de alti doi batrani, de 75, respectiv 79 de ani, pe un drum judetean din Pucheni, informeaza IPJ Dambovita (foto t argovistenews.ro ). „Pe DJ724, la Pucheni, un barbat de 75 de ani, in timp ce conducea un triciclu, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, rasturnandu-se in afara partii carosabile. In urma impactului a rezultat decesul unui pasager din vehicul, in varsta de 60 de ani. Un alt pasager, in varsta de 79 de ani, a fost ranit usor”, precizeaza IPJ Dambovita. Batranul…