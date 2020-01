Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Parinte Papa Francisc și-a dat acordul cu privire la alegerea canonica facuta de Sinodul Episcopilor Bisericii Romane Unita cu Roma, Greco-Catolica, prin care Parintele Cristian Dumitru Crisan și Parintele Calin Ioan Bot au fost aleși Episcopi. Parintele Cristian Dumitru Crisan, ales Episcop…

- Portalul pentru adulți Pornhub este chemat in fața instanței pentru ca nu ofera posibilitați egale de a se bucura de conținutul oferit și persoanelor care au deficiențe de auz ori sufera de surzenie, informeaza Hotnews, citand TMZ. Site-ul pentru adulți Pornhub este dat in judecata de Yaroslav Suris…

- Cazul de la Costesti, Ialoveni, unde un tanar a fost batut pana la moarte, dar si cazul de la Balti, unde un tanar a fost impușcat mortal de un ofițer din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, au fost subiecte de discutie in debutul sedintei de astazi a Guvernului.

- In ciuda faptului ca Nike și Tommy Hilfiger X Zendaya fac haine adaptive pentru persoane cu dizabilitați, discuțiile in jurul acestui subiect abia incep. Dincolo de incalțamintea ortopedica și pantalonii gri, opțiunile pentru un client cu dizabilitați care cauta ultimele tendințe sunt inca foarte limitate.…

- The Financial Times: Chinurile stangii germane marcheaza sfarșitul unei ere politice ● The Washington Post: Și-ar onora aliații NATO promisiunea de a-i apara pe membrii atacați? Depinde pe cine intrebi ● La Stampa: Noua lege fiscala italiana prevede inchisoarea pentru evazionistii fiscali si bonusuri…

- Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati este celebrata in fiecare an, in data de 3 decembrie. A fost instituita de Organizatia Natiunilor Unite din anul 1992, cu scopul de a promova si implementa programele destinate imbunatatirii conditiilor de viata pentru aceste categorii sociale. Marcarea…

- Vesti bune pentru persoanele cu dizabilitați, odata cu aprobarea modificarii ofertelor telecom speciale. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a adoptat in urma unor consultari cu reprezentanții industriei de profil o decizie prin care sunt revizuite…

- Mai multe instituții din Galați, intre care școala pentru copiii cu nevoi speciale, au fost dotate, in premiera, cu lifturi pentru persoane cu handicap locomotor. Echipamentele ce pot fi acționate manual sau cu telecomanda asigura accesul mai ușor al oamenilor cu dizabilitați in toata cladirea, anunța…