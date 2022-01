Tributul ieşenilor în Valul 4. Record de decese. Care a fost luna cea mai neagră? Numarul deceselor consemnate in judet in octombrie e de peste doua ori mai mare decat in aceeasi luna din anii trecuti. Si noiembrie se anunta la fel de negru. Sporul natural doboara si el record dupa record. Valul precedent al pandemiei a insemnat un numar record de decese. Ziarul nostru a relatat la sfarsitul anului trecut despre pierderile uriase de vieti inregistrate pe parcursul unei singure luni, cele mai mari de la sfarsitul ultimului razboi mondial incoace. Potrivit datelor statistice, in octombrie 2021 au pierit 44.595 de romani, de peste doua ori mai multi decat in aceeasi luna din 2019… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA in Romania: Au fost CONFIRMATE primele doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron a Covid-19 ALERTA in Romania: Au fost CONFIRMATE primele doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron a Covid-19 Au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron in Romania. Este vorba despre…

- Care sunt cele mai ieftine trei orașe din țara, in ce privește chiriile și alimentele de baza. La polul opus, adica cele mai scumpe, trei orașe din Romania se remarca, potrivit INS – Institutul Național de Statistica, iar acestea sunt: București, Cluj și Brașov. Intr-o statistica realizata pentru luna…

- 69,7% din cazurile confirmate cu virusul SARS-CoV-2 saptamana trecuta au fost inregistrate la persoane nevaccinate anti-COVID, a anunțat joi, 18 noiembrie, Institutul National de Sanatate Publica (INSP), potrivit Agerpres . In ceea ce privește mortalitatea, aproape 90% dintre cei care au decedat in…

- Bolile aparatului circulator continua sa provoace cele mai multe decese in Romania, urmate de bolile aparatului respirator. Cele doua categorii de afecțiuni sunt cauza a aproape 70% din mortalitatea din țara noastra. In ultimii doi ani, o noua cauza majora de deces a aparut in Romania, Covid-19, care…

- „Prevad o scadere accelerata a suprafeței locuințelor”, spune arhitectul Radu Negoița pentru Libertatea. Specialistul vorbește despre motivele pentru care noile apartamente sunt tot mai mici și explica modalitatea in care dezvoltatorii iși pacalesc clienții. Spațiul de locuire a devenit mai important…

- Cu 3.012 de decese inregistrate in ultimele 7 zile, Romania ramane țara cu cea mai mare mortalitate curenta, raportata la populație, dintre cele 202 state care figureaza in datele Worldometers . Romania a incheiat saptamana 25-31 octombrie 2021 cu cele mai multe decese de la inceputul pandemiei, in…

- Aproape 40% din totalul cazurilor de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Ilfov, Timis, Iasi si Cluj, potrivit raportului transmis miercuri, 13 octombrie, de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, aproape 73% din cazurile confirmate au fost raportate…

- Fenomenul de mortalitate inregistreaza o evoluție sezoniera, fiind mai accentuat in lunile de iarna și inregistrand cele mai mici valori in lunile iulie, august, septembrie, precizeaza INS, intr-un comunicat. In 2020 numarul deceselor a crescut semnificativ in lunile octombrie, noiembrie și…