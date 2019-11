Stiri pe aceeasi tema

- „Sari Sibiu, sari Fagaras, ca vin trupe de ostasi”! Parintele cantecelor patriotice din Romania, in spectacol la Fagaras! „Parintele cantecelor patriotice” din Romania, Doru Gheaja, va ajunge la Fagaras in acest week-end, fiind invitat la Casa de Cultura, duminica, 17 noiembrie 2019, de la…

- „Marele incendiator – cronica unui fapt divers” este noua carte ce va fi lansata de Stelian Tanase vineri, 15 noiembrie 2019, de la ora 18.00, la Biblioteca Judeteana „George Baritiu”. „Povestea volumului se poate rezuma astfel: Un fotograf. O jurnalista si cronicile ei de fapte diverse.…

- La sfarșit de saptamana, copiii iși pot petrece timpul liber cu folos, vizionand spectacole la Teatrul Arlechino din Brașov! In data de 9 noiembrie 2019, cei mici sunt invitați, intre 10:30 și 12:00, sa vada „Povestea lui Tom Degețel”, dupa P.J. Stahl. Tom este un baiețel cat degetul…

- Joi, 7 noiembrie 2019, de la ora 19:00, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi” se va desfașura cel mai apreciat spectacol de musical din Romania - „Mamma Mia!”, pe muzica legendarei trupe ABBA. Distributia este una de zile mari cu nume celebre si iubite de public, precum Loredana,…

- In premiera la Brasov, incepand cu 20 octombrie, va avea loc un eveniment dedicat manifestarilor artistice din domeniul artelor vizuale, Bienala Internationala de Arte vizuale - Bienala Albastra, Hronicon, in cadrul careia publicul iubitor de arta va putea vedea operele a peste 200 de artisti, in 20…

- Andreas Hniatiuc si Ioan Popoviciu sunt cei mai cautati psihologi sportivi din Romania, datorita rezultatelor pe care sportivii si echipele le-au obtinut dupa ce au lucrat cu cei doi. Iar cei doi specialiști osesc in acest week-end, la Brasov Dupa cursurile de initiere in psihologia sportului,…

- Pe pietonalul Eroilor, copiii pot juca sotron sau pot invata sa se orienteze cu ajutorul rozei vanturilor Copiii care se vor plimba pe aleea de langa Parcul Nicolae Titulescu se vor putea juca sotron, vor invata orientarea in spatiu, cu ajutorul rozei vanturilor si vor afla noțiuni…

In varsta de 18 ani, Layne este cel mai mic dintre cei doi fii ai tobosarului legendarei trupe Metallica. Metallica poate fi considerata cu usurinta una dintre cele mai bune si mai influente trupe heavy metal ale anilor 80. Sursa: Mediafax