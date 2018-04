Stiri pe aceeasi tema

- Iata ultima poza cu Avicii. Aceasta a fost realizata in urma cu cateva zile in resortul Muscat Hills din Muscat, Oman. Tim Bergling (aka Avicii) se afla in vacanta in Oman. Matrai Joshi, care este DJ resident la acest hotel si apare in fotografia de mai sus cu Avicii, declara pentru Daily Mail: „A fost…

- Sfanta Lumina de la biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, adusa de Patriarhia Romana la Bucuresti, va ajunge si la Iasi maine, 7 aprilie 2018. Reprezentantii eparhiilor sufragane Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si ai parohiilor si manastirilor din Arhiepiscopia Iasilor vor putea primi Sfanta Lumina la…

- Vasi Radulescu, un medic din Bucuresti, a facut un apel emoționant pe pagina lui personala de Facebook ca sa stranga bani pentru batranul snopit cu salbaticie de doi tineri in Brașov. La nici 24 de ore de la postarea sa, doctorul a reușit sa adune donatii in valoare de 15.000 de lei pentru Dumitru Neculai,…

- Meghan Markle a fost insotita de amintirea printesei Diana la primul eveniment oficial la care a participat impreuna cu Regina Elisabeta. Cu doua luni inainte de nunta, Meghan Markle a purtat palton si...

- Cu peste 1 000 000 000 de vizualizari pe YouTube și aproape 23 de milioane de cautari pe platforma Shazam, piesa „Wake Me Up“ a suedezului Avicii este cea mai cautata melodie din toate timpurile. Deși a fost lansata in 2013, piesa este inca in topul preferințelor ascultatorilor și face parte aproape…