- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara a ținut sa ii linișteasca pe timișorenii care cred ca sub administrația lui in municipiu se vor interzice mașinile. Viziunea sa este una integrata, in care mașinile, pietonii, bicicliștii și cei care folosesc transportul in comun sunt respectați…

- Nu departe de oraselul Costesti, la est de satul cu acelasi nume, curge riul Duruitoarea, un afluent al riului Ciugur, care a sapat in toltre un defileu adinc. Pantele sale calcaroase abrupte sint marcate de grote, infrumusetate cu stinci, ce au cele mai neobisnuite forme. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md,…

- De ce batem in lemn? Toata lumea știe: cand spui ceva de rau și nu vrei sa se adevereasca, bați in lemn și – ca prin farmec – pericolul e indepartat. Probabil ca toți am facut asta macar o data in viața. Batutul in lemn este una dintre acele superstiții bizare foarte raspandite, practicate in țari de…

- Credinciosii ortodocsi ii serbeaza, joi, 21 mai, pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, datorita carora crestinismul a devenit religie permisa, jertfele sangeroase au fost interzise si duminica a fost stabilita zi de odihna in Imperiul Roman. Perioada in care au domnit a ramas cunoscuta in istorie…

- Cand intri in Museum of Romanian Records, ai revelația ca, la o simpla cautare pe Google, cuvantul ”triveta” in romanește nu exista. Cu toate acestea, de pe pereții incaperii care se intinde la nesfarșit sclipesc la tine mii de ”trivete”. Sub toate formele, marimile, provenind din aproape toate țarile…

- Lucrarea murala a lui Banksy "Girl with a Pierced Eardrum" (Fata cu timpan perforat) din Bristol a fost actualizata pentru epoca coronavirus cu o masca chirugicala, potrivit Reuters, anunța news.ro.Desenul, inspirat dupa "Girl with Pearl Earring" (Fata cu cercel de perla) a artistului olandez…

- Lucrarile au luat startul in mai multe puncte ale centurii Timișoarei, in ultimele zile ale lunii martie. Cercetarile arheologice intreprinse in anul 2019 pe traseul Centurii de Sud a Timișoarei, in perimetrul delimitat intre Kilometrul 5+000 și 5+400 au pus in evidența prezența a trei locuiri din epoci…

- Baiatul, care face parte din tribul Yanomami, a ajuns la spital cu probleme de respiratie, dureri in gat, febra si dureri in piept. Adolescentul a fost internat direct la terapie intensiva, potrivit playtech.ro. Desi primul test a avut rezultat negativ, cel de-al doilea a confirmat infectarea…