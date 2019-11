Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul UE a adoptat oficial vineri planul de consolidare a Frontex (Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta), care pana in anul 2027 isi va constitui un contingent permanent de 10.000 politisti de frontiera si gardieni de coasta europeni ce vor asista tarile confruntate…

- ''Un barbat arestat de Garda in portul Dublin sambata, 26 octombrie, este o persoana de interes in cadrul anchetei noastre pentru crima in legatura cu cele 39 de persoane gasite decedate intr-un camion in Purfleet miercuri, 23 octombrie'', a declarat politia din comitatul Essex, unde a fost descoperit…

- Cozi imense la la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Din cauza aglomerației se așteapta peste o ora pentru controlul documentelor de calatorie. Politia de frontiera anunța trafic intens pe sensul de ieșire, la vama Nadlac II, pe autostrada. Un cititor LIBERTATEA susține ca așteapta de mai bine…

- Ziarul Unirea Uniunea Europeana angajeaza 700 de polițiști de frontiera. Ce condiții trebuie sa indeplineasca candidații Uniunea Europeana angajeaza 700 de polițiști de frontiera. Ce condiții trebuie sa indeplineasca candidații Ca sa te poți angaja trebuie sa ai experiența in poliție, paza frontierelor…

- A demisionat șeful securitații de la Vatican. Domenico Giani, principala garda de corp a Papei, și-a parasit postul in urma scurgerii in presa a unor informații confidențiale despre presupuse delicte financiare la Sfantul Scaun.

- Politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1104, din cadrul Garzii de Coasta, s au intors miercuri acasa dupa o misiune de trei luni, desfasurata in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta FRONTEX .Un numar de 484 de persoane au fost…

- Ion Murariu, deținutul de 41 de ani, care a evadat pe 12 iulie de la Timișoara, nu numai ca a pus pe jar Poliția, Poliția de Frontiera, Jandarmeria și... The post Deținutul evadat, in iulie, de la Timișoara este de negasit. Dar a bagat Penitenciarul Arad, unde era incarcerat, in datorii! appeared first…

- "Stim ca e drum lung si ca trebuie sa indeplinim multe cerinte, insa noi suntem pregatiti sa mergem pe aceasta cale. Albania a facut totul pentru a asigura ca merita sa intre in aceasta noua faza", a spus Rama la Berlin.Vineri, Rama a avut o intrevedere cu Angela Merkel, cancelarul federal…