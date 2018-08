Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Sectiei Penale a Tribunalului Prahova au respins, marti, ca neintemeiata, cererea fostului parlamentar Sebastian Ghita de revocare a masurii arestarii preventive, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Tribunalul Prahova. "Prin incheierea pronuntata de Sectia Penala…

- Magistrații de la Tribunalul Prahova au respins cererea de revocare a arestarii formulata de fostul parlametar Sebastian Ghița, printre altele, pe motiv ca fostul șef DNA Ploiești Lucian Onea a ticluit probe. Astfel, deși Curtea de Apel de la Belgrad a respins definitiv cererea de extradare a fostului…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Ploiesti au anulat sentinta prin care Tribunalul Prahova dispusese intrarea in procedura generala a falimentului pentru firma Asesoft International SA, urmarita penala intr-un dosar de coruptie alaturi de fostul deputat Sebastian Ghita si in privinta careia procurorii…

- Judecatorii Tribunalului Prahova au prelungit cu inca 60 de zile interdicția de dizolvare sau lichidare a firmelor Asesoft International și Teamnet International, despre care procurorii DNA susțin ca sunt controlate de fugarul Sebastian Ghița, urmarit penal in mai multe dosare de corupție. Decizia privind…

- Tribunalul Prahova a suspendat, pentru o perioada de 60 de zile, procedura de dizolvare sau lichidare a firmei SC Asesoft International SA, in conditiile in care un complet al aceleiasi instante a dispus, in luna martie, intr-un dosar din 2014, intrarea in procedura generala a falimentului si dizolvarea…