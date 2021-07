Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea iese din inchisoare. Irina Tanase impreuna cu cațiva susținatori il așteapta la poarta penitenciarului. Liviu Dragnea va fi eliberat. Irina Tanase il așteapta la poarta penitenciarului Liviu Dragnea va fi eliberat. Irina Tanase il așteapta la poarta penitenciaruluiPosted by Digi FM on…

- Iubita lui Liviu Dragnea (59 ani), Irina Tanase (29 ani), a reacționat public imediat dupa ce a aflat ca fostul lider PSD urmeaza sa fie eliberat din inchisoare. „Sunt foarte fericita! Am inceput sa plang! Acum ma imbrac și ma duc sa imi iau barbatul acasa”, a spus Irina Tanase pentru Antena 3 . Cateva…

- Maria Zarnescu (b1tv.ro) Fostul lider PSD a fost eliberat condiționat. Liviu Dragnea va ieși din Penitenciarul Rahova in cursul zilei de 15 iulie 2021. Magistrații Tribunalului Giurgiu au dispus eliberarea condiționata a lui Liviu Dragnea. „Am așteptat acest moment de foarte mult timp. O sa mergem spre…

- Tribunalul Giurgiu judeca, joi, cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Fostul lider al PSD a fost audiat prin videoconferinta de…

- Dupa fix doi ani de pușcarie, Liviu Dragnea ar putea fi eliberat! Magistrații Tribunalului București judeca miercuri cererea de eliberare condiționata a fostului lider PSD, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova. Magistrații Tribunalului București judeca miercuri contestația formulata…

- Tribunalul Bucuresti dezbate miercuri cererea depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. La…

- Zi decisiva pentru Liviu Dragnea. Astazi, magistrații Judecatoriei Sectorului 5 judeca cererea de eliberare condiționata a fostului lider PSD, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova. Dr...

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, 58 de ani, a solicitat pe 12 aprilie Judecatoriei Sectorului 5 București sa fie eliberat conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, iar instanta a stabilit termen pentru solutionare…