"Tribunalul nu va anunta invingatorul in aceasta seara", a declarat presedintele acestei institutii, Jose Arocena. Cu peste 98,5% din voturi numarate, diferenta de circa 30.000 de voturi dintre cei doi candidati este inferioara numarului de buletine in litigiu. Prin urmare, autoritatea electorala a decis o renumararea completa a voturilor.



La o ora dupa inchiderea sectiilor de votare, duminica la 22.30 GMT, candidatul de centru-dreapta in varsta de 46 de ani, mostenitor al unei dinastii politice uruguayene, il devansa pe fostul primar al capitalei, 62 de ani si reprezentant al partidului…