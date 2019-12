Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti la care a ajuns dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care inculpat este fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, a stabilit, nedefinitiv, ca judecata efectiva a spetei poate incepe, dupa ce a respins toate exceptiile legate de…

- Un procuror de la Parchetul General si un altul de la DIICOT au avut opinii diferite, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul comisarului-sef Traian Berbeceanu atunci cand s-a pus in discutie sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in cazul deciziei CCR privind completurile…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a infirmat luni solutia de clasare dispusa in luna aprilie de procurorii militari fata de Petre Roman in dosarul Revolutiei si va cere instantei redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului premier pentru infractiuni contra umanitatii. De asemenea,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat definitiv pe Valerian Vreme in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu. Fostul ministru al Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor Valerian Vreme a fost trimis in judecata in luna septembrie 2017, de procurorii DNA, el fiind acuzat ca a incheiat,…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație au dispus inceperea judecații in dosarul in care deputatul argeșean Mircea Draghici este acuzat de delapidare. Parlamentarul a facut deja recurs pe 14 septembrie la aceasta decizie. Iar recursul urmeaza sa fie judecat pana la sfarșitul acestei luni in camera preliminara,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus inceperea judecarii pe fond in dosarul in care fostul trezorier al PSD Mircea Draghici este acuzat de delapidare, el fiind acuzat ca a folosit subventiile primite de PSD de la AEP pentru a-si cumpara un imobil. Un judecator de camera preliminara de la Instanta…

- Judecatorii de la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 5 decembrie cercetarea specifica in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate contesta o decizie a Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia a respins…