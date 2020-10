Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai înalta instanța a Poloniei a decis ca o lege care permite avortul din cauza defectelor congenitale este neconstituționala, limitând și mai mult unul dintre cele mai restrictive cadre legale privind avortul din Europa, transmit Reuters și Associated Press.Decizia de joi a…

- Ministrul sanatatii din Polonia, Adam Niedzielski, a anuntat marti o abordare ce va presupune "toleranta zero" fata de cei care incalca restrictiile adoptate pentru stavilirea pandemiei de coronavirus, in conditiile in care numarul de noi contaminari zilnice se mentine in aceasta tara la niveluri…

- Coaliția de dreapta aflata la guvernare în Polonia este pe punctul de a se dezintegra, afirma vineri liderii sai, care evoca un guvern minoritar sau noi alegeri, un scenariu respins de opoziție, care crede ca este vorba de o simpla cearta între parteneri, scrie AFP.Un proiect de…

- Legea care interzice vanzarea participațiilor statului timp de doi ani, nr. 173/2020, adoptata de Parlament trebuie modificata, dupa cum a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu, la inceputul ședinței de guvern. Legea adoptata luna trecuta, in august, a fost atacata la Curtea Constituționala de…

- Cu o viteza incredibila, Parlamentul a votat și a trimis la promulgare o lege extrem de toxica pentru Romania, care va duce la pierderea unui milion de hectare de paduri din patrimoniul statului. Legea incalca și Constituția, care prevede ca statul trebuie sa garanteze si sa ocroteasca proprietatea…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook acesta precizeaza ca in luna ianuarie a anului 2020, alocațiile au fost deja dublate, insa nu au fost platite niciodata. Totodata, acesta cere lamururi cu privire la ultimele mișcari facute de guvernanți și atașeaza documentele despre care este vorba. „Rectificare…