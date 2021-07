Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 16 iulie, Tribunalul Argeș va avea o noua conducere. Astfel, Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a numit-o pe judecatoarea Andreea Monica Prunaru in functia de președinte al acestei instante pentru o perioada de trei ani. Decizia CSM a venit ca…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, in ședința de saptamana trecuta, prelungirea delegarii in funcția de procuror șef Secție urmarire penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau a procurorului Daniel Macovei, incepand cu data de 25 iunie, pana la ocuparea…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat in aceasta saptamana reincadrarea in functie doua judecatoare din Pitesti care s-au pensionat in noiembrie 2020. Ilenuta Badiceanu va reveni la Curtea de Apel Pitesti, iar Lorela Patricea Soare se va intoarce la Tribunalul Arges.

- Alți doi procurori vranceni și-au depus cereri de pensionare, asupra acestora urmand sa fie luata o decizie maine, in cadrul ședinței Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). De aceasta data, procurorii care au solicitat eliberarea din funcție prin pensionare dețin funcții…

- Consiliul Superior a Magistraturii - Secția pentru Judecatori in materie disciplinara a decis sa amane pronunțarea cu majoritate pentru 26 mai in cazul 'Justice leaks', despre care STIRIPESURSE.RO a mai scris. Este vorba despre decizia cu privire la suspendarea unor judecatori cercetati disciplinar…

- Mai mulți lideri politici de prim rang, printre care premierul Florin Citu, ministrul Justitiei, Stelian Ion, co-presedintii USR-PLUS Dacian Ciolos si Dan Barna, dar si alti politicieni ai puterii, precum Vlad Voiculescu si Rares Bogdan – au afectat independenta Justitiei in dosarul „10 august”, reiese…

- Exact in ziua in care Sectia pentru judecatori a CSM dezbatere solicitarea Inspectiei Juridiciare de suspendare din functie a unor judecatori care au avut postari si comentarii politice si jignitoare pe retelele de socializare, ministrul Justitiei le cere magistratilor sa nu taca. Coincidenta sau…

- Inspectia Judiciara solicita Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din functie a unor judecatori, pe perioada cercetarii disciplinare. Ancheta disciplinara a fost initiata ca urmare a publicarii de catre STIRIPESURSE.RO a serialului "Justice leaks", cu imagini…