- Curtea de Apel Constanta are un vicepresedinte nou, votat in unanimitate de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba despre magistratul Claudiu Iulian Rapeanu, din cadrul Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme din Constanta.…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in sedinta de maine propunerea de a se delega un al doilea vicepresedinte la nivelul Curtii de Apel Constanta. Este vorba despre magistratul Claudiu Iulian Rapeanu, din cadrul Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii va continua saptamana viitoare analizarea cazului judecatoarei Ruxandra Grecu, fost magistrat al Judecatoriei Constanta. Transferata la instantele bucurestene inca din anul 2011, in prezent judecatoarea este acuzata…

- Ziarul Unirea Eugen Fulop, numit pe 6 luni, in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Sectia de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, dupa doua refuzuri, delegarea, pe o perioada de maxim 6 luni, a lui Eugen Fulop in functia de…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat desemnarea lui Remus Damian Budai, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, in cadrul Comisiei de interviu din cadrul procedurii de evaluare a propunerilor de numire in functiile de conducere vacante de la Parchetul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat in sedinta de marti candidatul pentru functia de vicepresedinte al Consiliului pentru anul 2020, in persoana procurorului Tatiana Toader.Prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, Tatiana Toader…

- Secția pentru judecatori a CSM a decis, in urma audierilor de marți, ca Elena Bogasiu și Iulian Dragomir sa ramana inca un mandat pe funcția de vicepreședinte ICCJ, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din Consiliu.Surse din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au precizat, pentru MEDIAFAX,…