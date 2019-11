Tribunalul Bucureşti: Ultimele audieri în dosarul Colectiv Ultimii trei inculpati din dosarul Colectiv vor fi audiati joi la Tribunalul Bucuresti, urmand a se trece la dezbateri finale in procesul in care sunt judecati patronii clubului si fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone.



La ultimul termen al procesului, care a avut loc in 14 noiembrie, judecatorul care se ocupa de acest caz, Mihai Balanescu, i-a anuntat pe avocati sa fie pregatiti joi pentru dezbateri finale si i-a atentionat ca, daca vor lipsi, se va apela la avocati din oficiu.



Tot atunci, magistratul a anuntat ca este posibil ca pledoariile sa se prelungeasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

