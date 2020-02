Tribunalul Bucuresti a decis sambata seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a Sorinei Pintea in dosarul in care este acuzata de luare de mita.



Sambata dimineata, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie anuntau ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 29 februarie 2020, a Sorinei Pintea, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, judetul Maramures, pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in forma…