- Vanessa Youness va fi eliberata din inchisoare, in urma unei decizii pronunțate, marți, de Curtea de Apel București. Potrivit minutei instanței, CAB a admis contestația in anulare formulata de Vanessa Youness impotriva deciziei Curții de Apel București care a condamnat-o, pe 27 mai anul trecut, la…

- Medicul Nicolae Dan Tesloianu, acuzat ca preleva stimulatoare cardiace de la persoane decedate ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia. Decizia instantei este definitiva, scrie News.ro. “Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de contestatorul – inculpat…

- Dan Tesloianu, medicul cardiolog de la Spitalul „Sf. Spiridon”, aflat in arest preventiv din 18 februarie in dosarul stimulatoarelor cardiace, ramane in inchisoare, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti (CAB) i-a respins vineri seara, 24 februarie, contestația privind arestarea sa, informeaza Agerpr e s.…

- Andrew și Tristan Tate raman in arest cel puțin pana la 27 februarie, a decis Curtea de Apel București, miercuri dupa-amiaza, cand a judecat contestația celor doi frați la decizia de arestrae anterioara, pentru trafic de persoane și viol. Pentru ședința de judecata de azi, frații Tate au fost asistați…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, va da explicații in Parlament, la Ora Guvernului, la solicitarea senatorilor USR. Predoiu va trebui sa spuna despre implicarea pe care a avut-o in cazul dosarului fostului soț al fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, de la Curtea de Apel București, despre care a…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a scapat de pedeapsa de 12 ani și 6 luni de inchisoare primita in prima instanța in dosarul delapidarii companiei Blue Air. Curtea de Apel București a dispus incetarea procesului penal pe numele lui Iordache, deoarece faptele s-au prescris. In dosarul Blue Air, trimis instanței…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus incetarea procesului penal intr-un dosar in care fosta conducere a Politiei Locale Bucuresti a fost acuzata ca a externalizat catre o firma, in mod nelegal, servicii de patrulare, interventie, constatare contraventii si aplicare sanctiuni, iar „bodyguarzii” societatii…

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv, miercuri, pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare. CAB a respins apelul soferitei si a mentinut sentinta aplicata in august 2022 de Tribunalul Bucuresti. Potrivit deciziei…