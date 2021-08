Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins, joi, cererea depusa de 9 consilieri locali ai PSD privind suspendarea starii de alerta pentru problema gunoaielor, declarata in luna iulie de Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1.

- Tribunalul Bucuresti a respins, joi, cererea depusa de noua consilieri locali ai PSD privind suspendarea starii de alerta declarata in luna iulie de Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1, pentru a fi rezolvata problema gunoaielor. "Respinge cererea de suspendare. Respinge exceptia…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures propune declararea starii de alerta in judet, in conditiile in care trei operatori de salubritate au anuntat ca nu mai au platforme in care sa depoziteze deseurile colectate in zeci de localitati, potrivit news.ro. Membrii CJSU…

- Partidul Social Democrat Sector 1 cere suspendarea starii de alerta Arhiva Foto: Razvan Stancu. Partidul Social Democrat Sector 1 ataca în instanta si cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului, 'cu complicitatea' prefectului…

- PSD a anuntat luni ca ataca în instanta si cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1.PSD susține, într-un comunicat de presa, ca aceasta decizie nu ar fi întemeiata legal, fiind "doar urmarea fireasca a unei situatii…

- Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanța și cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situații de Urgența al Sectorului, „cu complicitatea Prefectului Capitalei”, Al...

- Președintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, anunța faptul ca social-democrații vor contesta in instanța impunerea starii de alerta in Sectorul 1 și vor cere suspendarea actului emis de prefectul Capitalei. ”Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanța și cere suspendarea…

- Partidul Social Democrat Sector 1 „ataca in instanța și cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situații de Urgența al Sectorului, cu complicitatea Prefectului Capitalei”, Clotilde Armand, se arata intr-un comunicat de presa remis luni, 26 iulie, de PSD. PSD Sector 1 susține…