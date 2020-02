Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – 14:40 – Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, cererea DNA de arestare preventiva a chirurgului Mircea Beuran, insa instanta a decis ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a primit o mita de 10.000 de euro pentru a-i aranja unui alt medic…

