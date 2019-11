Stiri pe aceeasi tema

- Ultimii trei inculpati din dosarul Colectiv sunt audiați joi la Tribunalul Bucuresti. Printre aceștia este și Moise Marian, unul dintre pirotehnistii care au montat artificiile din clubul Colectiv. Dupa patru ani de la tragedia din Colectiv, in care au murit 64 de oameni, pirotehnistul care a aprins…

- Avocații patronilor din dosarul Colectiv au ridicat joi o excepție de nelegala compunere a completului de judecata, mai precis au explicat ca judecatorul de caz nu ar fi legal detașat la Tribunalul București.Mai precis, au explicat avocații acesta nu ar fi avut voie sa judece dosarul pentru…

- Judecatorul care are in atentie dosarul Colectiv l-a audiat, joi noapte, pe viceprimarul Sectorului 2 al Capitalei, Dan Cristian Popescu, ca martor propus de apararea fostului edil al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.Aparatorul fostului edil Piedone au vrut sa arate ca procedurile executate…

- Tribunalul București reia, joi, in discuție dosarul patronilor de la Colectiv iar pentru acest termen este planificata audierea a 50 de martori ai acuzarii.Citește și: PATRU ANI DE LA TRAGEDIA COLECTIV - Instanta audiaza in continuare victime si martori iar parchetul bate pasul pe loc intr-un…

