Tribunalul Bucureşti: Este aşteptată sentinţa în dosarul lui Valeriu Zgonea Tribunalul Bucuresti ar putea pronunta luni sentinta in dosarul in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea este judecat pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.



La ultimul termen al procesului, din 20 ianuarie, un procuror de la DNA a cerut ca Zgonea sa fie condamnat la o pedeapsa orientata spre mediu, cu circumstante agravante.



In ultimul cuvant in fata instantei, Valeriu Zgonea a spus ca este nevinovat si a cerut sa fie achitat.



Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, in perioada iulie 2012 - aprilie 2013, cand indeplinea…

Sursa articol: agerpres.ro

