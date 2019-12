Stiri pe aceeasi tema

- Principalele evenimente din saptamana 16 - 22 decembrie: *** Tribunalul Bucuresti urmeaza sa pronunte luni, 16 decembrie, sentinta in prima instanta in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Instanta anuntase…

- Sentinta amanata in dosarul Colectiv Incendiul de la Club Colectiv. Foto: Arhiva facebook. Tribunalul Bucuresti a amânat pentru luni, 16 decembrie, sentinta în prima instanta în dosarul Colectiv, în care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului…

- Tribunalul Bucuresti a amanat, luni, pentru 16 decembrie, sentinta in prima instanta in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016, initial la Judecatoria…

- Tribunalul Bucuresti este așteptat sa pronunțe luni sentința in dosarul Ciolectiv, incendiul soldat cu 64 de morți. Dezbaterile au fost finalizate in urma cu o saptamana. Procurorii au cerut maxime pentru fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, patronii clubului și ai firmei de artificii,…

- FOTO – Arhiva Tribunalul Bucuresti ar putea pronunta, luni, sentinta in prima instanta in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului, scrie Agerpres. Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016, initial la…

- Tribunalul Bucuresti ar putea pronunta, luni, sentinta in prima instanta in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii...

- Tribunalul Bucuresti a finalizat, luni, dezbaterile in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului, urmand ca sentinta sa...

- Tribunalul Bucuresti a stabilit, joi, sa aiba loc lunea viitoare dezbateri finale in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Instanta a finalizat joi cercetarea judecatoreasca in dosarul Colectiv, urmand ca…