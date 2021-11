Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a anulat toate dispozițiile din Hotararea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența nr. 61/02.10.2021 prin care se condiționa participarea bucurestenilor de testare/vaccinare sau trecere prin boala (certificatul verde) la diverse activitati. Iata minuta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni Hotararea numarul 94 privind stabilirea unor masuri suplimentare. Potrivit CNSU, certificatul verde este obligatoriu pentru accesul in mall-uri. Hotararea adoptata vineri de Guvern nu include, in varianta publicata in Monitorul Oficial, obligația…

- Certificatul verde Covid devine, de luni, 25 octombrie, obligatoriu aproape peste tot unde vom dori sa mergem. Exista și cateva excepții: magazinele alimentare, farmaciile și slujbele de la biserica. Certificatul verde devine obligatoriu pentru majoritatea activitaților, potrivit hotararii adoptate…

- Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul…

- Capitala se apropie de incidența 4 la mie, insa oficial nu este inca in scenariul roșu. Vineri, Bucureștiul a ajuns la 3,77, iar in urma unei ședințe la Prefectura Capitalei s-a luat decizia ca noile masuri sa intre in vigoare din aceasta noapte. Altfel spus, de la ora 00.00 certificatul verde devine…

- Copiii cu varstele curprinse intre 6 și 12 ani nu mai trebuie sa prezinte un test COVID-19. Aceasta decizie a fost luata de Comitetul pentru Situații de Urgența. Mai mult de atat, in ceea ce privește certificatul verde, documentul va fi valabil și in mall-uri.

- DOCUMENT| Certificatul verde va fi OBLIGATORIU la restaurante și nunți, in localitațile cu rata de infectare intre 3 și 6 cazuri la mia de locuitori: MASURI NOI in Hotararea CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin…

- Oamenii ar putea intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Intrebat, miercuri seara, daca va fi nevoie de certificatul verde la restaurant sau in…