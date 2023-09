Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi adolescenți la 2 Mai, dupa ce a condus drogat, a ajuns la Tribunalul din București, unde a contestat masura controlului judiciar pe care procurorii au luat-o dupa perchezițiile de saptamana trecuta.

- Șoferul drogat de la 2 Mai a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru consum și trafic de droguri. Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui…

- Marți, Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare a emis un ordin pentru inițierea unei verificari tematice cu privire la dosarele din domeniul justiției ce se concentreaza asupra situațiilor in care sunt implicate substanțe interzise și infracțiuni comise sub influența acestora. Aceasta masura a fost…