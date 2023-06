Stiri pe aceeasi tema

- Euroins, oficial in faliment. Pana cand mai sunt valabile politele de asigurare și cum iți poți recupera banii Euroins, oficial in faliment. Pana cand mai sunt valabile politele de asigurare și cum iți poți recupera banii Tribunalul București a confirmat vineri starea de insolvența constatata de Autoritatea…

- Tribunalul București a deschis procedura falimentului companiei de asigurari Euroins Romania, confirmand astfel decizia Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) privind retragerea autorizației de funcționare din cauza neindeplinirii cerințelor de solvabilitate, conform unui comunicat de presa al…

- Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii falimentului Euroins Romania Asigurare Reasigurare, anunta vineri Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). S-a comunicat, totodata, și cat timp mai sunt valabile polițele emise de societate. „Tribunalul București a confirmat astazi starea de insolvența…

- Decizia de astazi a Tribunalului București prin care s-a declanșat procedura de faliment la Euroins are un impact direct asupra a milioane de romani, pagubiți sau deținatori ai unor polițe de asigurari la aceasta companie. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a informat cand expira polițele…

- Tribunalul București a dat caștig de cauza celor de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), motiv pentru care a dispus inceperea procedurii de faliment a Euroins. Potrivit unui comunicat al Autoritatii, politele emise de societate, cu exceptia celor de garantii, mai sunt valabile pana la data…

- Tribunalul Bucuresti confirma temeinicia cererii formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si dispune deschiderea procedurii falimentului Euroins Romania Asigurare Reasigurare. Potrivit unui comunicat al ASF, politele emise de societate, cu exceptia celor de garantii, mai sunt valabile…

- Tribunalul București a confirmat vineri insolvența companiei de asigurari Euroins, constatata de Autoritatea de Supraveghere Financiara printr-o decizie in luna martie, a anunțat organismul de supraveghere financiara. Sentința nu este definitiva, dar este executorie. Polițele de asigurare emise de Euroins…

- UNSAR și BAAR au realizat un ghid informativ in contextul celei mai recente decizii a ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara vizand societatea Euroins Romania. a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de Euroins Romania Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila,…