- Inalta Curte de Casație și Justiție a fixat pentru 15 decembrie primul termen la care va lua in discuție acordul de recunoaștere a vinovației incheiat de fostul ministru al Energiei din Guvernul condus de Dacian Cioloș, Victor Grigorescu, cu procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație…

- DNA a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca a dispus sesizarea instantei de judecata, cu acordul de recunoastere a vinovatiei lui Ionut Adrian Fotin, cercetat in stare de arest preventiv pentru luare de mita, la data faptei inspector in cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Constanta. …

- „In cauza mediatizata prin comunicatul 922/VIII/3 din 4 noiembrie 2021, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in cazul unui inspector de la Directia Regionala Antifrauda Fiscala Constanta, cercetat in stare de arest preventiv pentru luare de mita, acesta recunoscandu-si vinovatia, a informat,…

- „In cauza mediatizata prin comunicatul 922/VIII/3 din 4 noiembrie 2021, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului Fotin Ionut Adrian cercetat in stare de arest preventiv , la…

- In cauza mediatizata prin comunicatul 866/VIII/3 din 01 octombrie 2021 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatei ZECA MIRELA, la data faptelor consilier superior in cadrul…

- Tribunalul București a reluat, marți, dezbaterile in dosarul de mare corupție privind trecerea insulei Belina și a Brațului Pavel de la Apele Romane la Consiliul Județean Teleorman. La termenul de marți al procesului magistratul a luat in discuție o cerere amanata a unui dintre avocații celor…