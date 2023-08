Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Amsterdam a dispus, in baza unui mandat european de arestare, predarea barbatului acuzat de uciderea minorei de 12 ani din Berceni. Autoritațile romane estimeaza ca Marcel Șerbuc ar urma sa ajunga in țara pana la finalul lunii august.

- Tribunalul Amsterdam, in baza unui mandat european de arestare, a dispus, astazi, predarea inculpatului Șerbuc Ilie Marcel, acuzat de uciderea unei minore de 12 ani, autoritaților competente din Romania.Decizia instanței din Olanda este definitiva. Acum urmeaza procedura de predare a inculpatului, procedura…

- Medicul acuzat ca folosea stimulatoare cardiace de la morți vrea sa conduca, in continuare, programul de boli cardiovasculareMedicul Dan Tesloianu de la Iași, acuzat ca folosea stimulatoare cardiace de la pacienți decedați, vrea sa conduca in continuare Programul național de boli cardiovasculare.…

- Apar noi detalii in cazul barbatului acuzat ca a ucis o fetița de 12 ani și i-a ascuns cadavrul in lada canapelei dintr-un apartament inchiriat in sectorul 4 al Capitalei. El le-a cerut anchetatorilor olandezi sa nu il extradeze in Romania. Ofițerii romani au trimis deja toate documentele necesare pentru…