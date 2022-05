Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Districtual Pechersk din Kiev a decis arestarea fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, care a fugit in Rusia in 2014 si este suspectat de trafic de migranti, potrivit unui comunicat publicat joi de Procuratura Generala din Ucraina pe contul de Telegram.

Unul dintre canalele de Telegram ale gruparii Wagner de mercenari ruși cere mobilizare generala pentru ca Rusia sa nu piarda razboiul cu Ucraina.

Sistemele ruse de aparare aeriana au doborat doua drone ucrainene in regiunea Kursk din Rusia, care se invecineaza cu Ucraina, unde Moscova desfasoara o ofensiva militara de peste doua luni, a scris luni guvernatorul regional Roman Starovoit pe canalul sau de Telegram, citat de Reuters si France…

Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC.

Aproape 250.000 de refugiati au sosit in Rusia dupa ce au fugit din Ucraina pe fondul invaziei ruse, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentii de presa ruse preluate de DPA si Reuters.

Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a cerut actualului lider ucrainean Volodimir Zelenski sa opreasca varsarea de sange și sa ajunga la un acord de pace cu rușii. Ianukovici a fugit din Ucraina in 2014, in urma protestelor euromaidan.

Un film distribuit de Rusia pe tețelele de Telegram arata tehnica militara care defileaza spre Kiev.