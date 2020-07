Stiri pe aceeasi tema

- Intre cele 10 publicații in limba romana care au aparut in Sfantu Gheorghe, in perioada interbelica, se afla și Buletinul ASTRA – Despartamantul Central al judetului Treiscaune, redactor Dr. Ioan Vintila (in anul 1929), și redactor-șef Eugen Sibianu, intre anii 1938-1940. Din numerele 7,8/1939 ale publicației…

- Viața și proprietatea oamenilor sunt puse in pericol de persoane iresponsabile din Sfantu Gheorghe, care arunca obiecte aprinse in containerele semiingropate. Pompierii au fost alertați joi noaptea dupa ce la punctul de colectare din apropierea strandului, pe strada Oltului, un container a luat foc.…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe reincepe activitatea sportiva, in cadrul celor șase secții- atletism, lupte, handbal, judo, arte marțiale, gimnastica. Potrivit directorului CSM, George Carcadia, in baza Ordinului nr. 583/15.05 2020 emis de Ministerul Tineretului și Sportului și avizat…

- Conditiile de relief si clima au oferit cadrul favorabil pentru locuire in orașul Sfantu din cele mai vechi timpuri. Stau marturie in acest sens numeroasele vestigii arheologice din epoca bronzului si din evul mediu timpuriu, materialele arheologice descoperite din epoca dacica, monedele romane, dar…

- Todor Laszlo si prietenul sau, Bolog Adam, au inceput in urma cu mai bine de 20 de ani sa construiasca un avion intr-un garaj din municipiul Sfantu Gheorghe, dupa planurile unui roman stabilit in Franta, Marcel Jurca, specialist in proiectarea si construirea avioanelor sportive pentru amatori. Cei doi…

- Octavian Goga, unul dintre cei mai buni prieteni ai poetului Ady Endre, este poetul roman care a detestat din tot sufletul programul de maghiarizare a naționalitaților nemaghiare, un proces de maghiarizare instituționalizat, care devenise tot mai agresiv pe vremea sa (n.r. legile școlare Trefort și…

- Numarul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a ajuns la 49, printre acestia numarandu-se 14 persoane preluate din judetul Brasov, a declarat, vineri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Pe langa acestia, in spital mai sunt internate…

- Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Covasna si-a suplimentat fortele de interventie cu inca 10 cadre medicale, dintre care trei sunt detasate din judetul Brasov, a declarat joi, managerul institutiei, Cristian Cimpoi. Potrivit acestuia, doua cadre medicale de la Spitalul de Recuperare Cardiovasculara…